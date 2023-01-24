محافظ أسيوط يشارك في وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اللواء أركان حرب محب حبشي قائد المنطقة الجنوبية العسكرية واللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الصعيد، واللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط، في وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر قوات الأمن بمركز أبنوب بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ71 الذي يوافق 25 يناير من كل عام، ويحمل ذكرى الصمود والوقفة الوطنية لرجال الشرطة وتصديهم بكل شجاعة لقوات الاحتلال الغاشم دفاعًا عن العزة والكرامة.

جاء ذلك بحضور اللواء أركان حرب هشام عبد الغفار، رئيس أركان المنطقة الجنوبية العسكرية، واللواء عمر خطاب حكمدار، مديرية أمن أسيوط، واللواء توفيق جاد مدير مباحث المديرية والعميد محمد الطنطاوى المستشار العسكري للمحافظة والعديد من القيادات الأمنية وقيادات المنطقة الجنوبية العسكرية.

وضع إكليل الزهور

حيث عزفت الموسيقى العسكرية، سلام الشهيد، بعدما وضع محافظ أسيوط وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية ومدير الأمن بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري، للوفاء بشهداء مصر جيلاً بعد جيل عرفاناً بما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات فداء لعزته ومجده، ثم قراءة الفاتحة على أرواح شهداء الشرطة الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن، ومن أجل أن ينعم المواطنين بمعيشة كريمة يسودها الأمن والأمان داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.

تبادل الدروع التذكارية

ثم قام المحافظ وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية ومدير الأمن بتبادل الدروع التذكارية تقديرًا لدور رجال الشرطة في خدمة المواطنين وتوفير الأمن والاستقرار للوطن.

كما قدم محافظ أسيوط، التهنئة إلى أفراد الشرطة والمجندين والضباط بمناسبة احتفالات عيد الشرطة والذي يوافق ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية وهي معركة الإسماعيلية المجيدة التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء دفاعا عن تراب الوطن واصفا إياها بأنها ملحمة كفاح ونضال ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود.

أوضح أن عيد الشرطة هو عيد للمصريين جميعًا، كما أن اليوم هو بمثابة تكريم للمجهود الكبير الذي يبذله رجال الشرطة الذين يقدمون أرواحهم فداءًا لمصر ومازالوا يبذلون التضحيات لتحقيق الرخاء والأمن والتنمية في وطننا الحبيب، مؤكدا أن تحقيق ما نصبو إليه من تقدم وازدهار في كافة المجالات يحتاج إلى بيئة آمنة ومستقرة من أجل تحقيق التنمية الشاملة وخلق مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.