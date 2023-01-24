محافظ بورسعيد ورئيس الغرفة التجارية يفتتحان معرض «أهلا رمضان».. أسعار مخفضة وجودة

افتتح اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ومحمد سعدة، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، مساء اليوم الثلاثاء، معرض «أهلا رمضان»، بازار بورسعيد الجديد، الذي تقيمه الغرفة التجارية ببورسعيد، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بتوفير جميع السلع الغذائية وغير الغذائية التي تلبي احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة وجودة عالية وكميات كافية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ودكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة.

تخفيضات حقيقية

وتفقد المحافظ أقسام معرض «أهلا رمضان» المختلفة، مُطلعًا على أسعار السلع وجودتها وكمياتها، ومشيدًا بمحتويات المعرض وما لمسه من وجود تخفيضات حقيقية وملموسة على أسعار السلع، وموجهًا الشكر للغرفة التجارية المصرية ببورسعيد ممثلة في محمد سعدة، رئيس الغرفة، على جهدهم وتعاونهم القوي في إقامة معرض «أهلا رمضان»، بهذا المظهر الحضاري المشرف.

فرقة السمسمية

وعزفت إحدى فرق السمسمية عدد من الأغاني الوطنية وأغاني التراث البورسعيدي في ظل تجاوب المواطنين معها، وأجواء من الفرحة والسعادة بين العارضين وزوار المعرض.

متابعة أسعار معارض رمضان بصفة يومية

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة الرقابة المستمرة على المعرض، مؤكدًا أنه سيتابع المعرض بصفة يومية للتأكد من تحقيق الهدف منه في تلبية كافة احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلتها في الأسواق.

ومن جانبه، وجه رئيس الغرفة التجارية المصرية ببورسعيد، الشكر لمحافظ بورسعيد على جهوده وتعاونه المثمر في إقامة معرض «أهلا رمضان» لافتا إلى أن المعرض يأتي للعام الثامن على التوالي، في إطار المساهمة المجتمعية للغرفة للتخفيف عن كاهل مواطني بورسعيد، وأن الغرفة تحملت كافة تكاليف إقامة المعرض في مقابل قيام العارضين بعرض السلع بأسعار مخفضة بشكل ملموس للمواطنين مع التشديد على الجودة العالية للسلع وتوافرها بكميات وفيرة طوال فترة إقامة المعرض.

تشكيل غرفة عمليات لمتابعة المعرض والرقابة على الأسعار

وأكد أنه جرى تشكيل غرفة عمليات لمتابعة المعرض والرقابة على الأسعار وجودة السلع وتوافرها، لافتا أن المعرض سيستمر لمدة 3 أشهر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، ويوفر كافة احتياجات المواطنين من السلع، مثل: اللحوم، والدواجن، الخضروات، الفاكهة، ياميش رمضان، المجمدات، البقوليات، الأرز، السكر، الدقيق، فوانيس رمضان وألعاب الأطفال، حلوى رمضان، الألبان ومنتجاتها، العطور والبخور، والعصائر، وغيرها من السلع الغذائية وغير الغذائية.

ويقام المعرض على مساحة أكبر من 2000 متر مربع، بمشاركة أكثر من 30 عارض من كبرى المصانع والشركات وتجار الجملة موزعين على 49 قسم، بالإضافة إلى مشروع الإنتاج الحيواني التابع لمحافظة بورسعيد، وجميع المحلات المتواجدة في البازار، كما يتواجد لأول مرة بالمعرض أحد منافذ أمان، التابعة لوزارة الداخلية.