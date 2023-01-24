محافظ القاهرة: افتتاح 16 معرض «أهلا رمضان» بتخفيضات 30%

تلقى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تقريرا من مديرية التموين حول متابعة توافر الخبز بالأسعار القانونية والمواصفات القياسية والتأكيد على توافر الأرصدة من الدقيق للمخابز، والسلع الاستراتيجية والتأكد من توافر السلع الاستراتيجية من الزيت و السكر والأرز بمخازن شركات الجملة المصرية والعامة وتوافر العرض اللازم لها، وبالأسعار المقررة من خلال المجمعات الاستهلاكية.

معارض أهلا رمضان

وأكد محافظ القاهرة، أن معارض أهلا رمضان، يجرى افتتاحها بمختلف أحياء العاصمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تكاتف جهود أجهزة الدولة لرفع العبء عن كاهل المواطن وتوفير حياة كريمة له ورفع مستوى جودة حياة المواطن.

وأشار إلى أن المنافذ التي تقيمها المحافظة يتوافر بها كل السلع الأساسية من الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن والفاكهة بأسعار تقل عن المتوافرة بالأسواق بنسب تصل إلى 30% من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل الأزمة العالمية.

توفير السلع بالمعارض

وأكد محافظ القاهرة أن المنافذ التي أقامتها محافظة القاهرة تلقى إقبالًا كبيرًا من المواطنين لتوافر السلع بأسعار أقل من مثيلاتها في السوق، مشيرا إلى أنه جرى افتتاح عدد 16 معرضا ومنفذ بيع بمختلف أحياء العاصمة، حيث شهد حي باب الشعرية افتتاح منفذ بيع بميدان باب الشعرية لبيع جميع أنواع السلع الغذائية، كما شهد حي البساتين افتتاح معرضا لبيع كل السلع الغذائية بأسعار مناسبة وبجودة عالية لتتناسب مع جهود الدولة المصرية لرفع الأعباء عن المواطنين.

عدد الحملات التموينية

جدير بالذكر، أن الحملات التموينية أسفرت عن تحرير عدد 371 محضرا للمخابز، نظرا لعدم الالتزام بالمواصفات المقرة لبيع الخبز، 32 محضرا للمنافذ التموينية، نظرا لعدم الالتزام بالمواصفات والأسعار المقررة، 141 محضرا للأسواق التي لا تلتزم بإعلان الأسعار، تداول سلع غير مطابقة للمواصفات باجمالي كلي 544 محضرا.