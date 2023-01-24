«الأعلى للآثار» لقناة الحياة: اكتشاف مدينة سكنية تعتبر امتدادا لطيبة القديمة

أكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن وزارة الآثار أزالت أحد البيوت المبنية داخل حرم معبد الأقصر منذ عشرات السنين، لافتًا إلى أنه خلال إزالة المنزل وجدوا تحته آثارا لورشة لصناعة الزجاج وعملات معدنية مدفونة رومانية وفرعونية.

مدينة طيبة القديمة

ووصف وزيري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، موسم الحفائر بأنه مبشر جدًا، لافتًا إلى أنهم اكتشفوا بداية مدينة سكنية تعتبر امتدادا لمدينة طيبة القديمة.

اكتشاف مدينة سكنية كاملة

وأشار إلى أن موسم الحفائر الثاني الذي بدأوه في 1 سبتمبر 2022 اكتشفوا فيه المدينة السكنية الكاملة بكل ما تحمله الكلمة بما فيها المطابخ والأفران والمواقد والفخاريات وأفران لصهر المعادن خاصة البرونز والنحاس، بالإضافة لعملات معدنية ترجع للقرن الثاني والثالث الميلادي بحالة جيدة فضلا عن برجين حمام من الفترة الرومانية طول الأول 13 مترا في 7 أمتار مستطيل الشكل، والثاني مربع الشكل قطره 7 أمتار ويحتوي على الأواني الفخارية التي يٌربي فيها الحمام.