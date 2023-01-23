قناة الحياة تعرض تقريرا عن مستشفى أبو قرقاص المركزي الجديد.. يخدم مليون نسمة

عرضت قناة «الحياة»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «تواصل العمل لإنشاء مستشفى أبو قرقاص المركزي الجديد ضمن 192 مشروعا تنفذها مبادرة حياة كريمة بمحافظة المنيا».

وذكر التقرير الذي عرضته قناة الحياة، أنّ مستشفى أبو قرقاص المركزي الجديد مقام على مساحة 5 أفدنة و13 قيراطا، وتكلفة المستشفى تبلغ نحو أنّ 1.2 مليار جنيه ضمن مبادرة حياة كريمة.

مما يتكون المستشفى؟

وأفادت قناة الحياة، بأن مستشفى أبو قرقاص المركزي يتكون من 6 مبان رئيسية بارتفاع 6 طوابق ومبنى خدمي وسكن للأطباء وطاقم التمريض ومدرسة تمريض.

كل الخدمات الطبية

مستشفى أبو قرقاص المركزي تقدم كل الخدمات الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، كما أنّ أكثر من مليون نسمة بـ8 وحدات قروية و47 قرية و216 تابعا بمركز أبو قرقاص يستفيدون من المستشفى المركزي الجديد.