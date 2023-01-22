قناة الحياة تبرز إقبال المواطنين على معارض «أهلا رمضان» في دمياط

عرض برنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على قناة «الحياة»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «إقبال المواطنين على معارض (أهلا رمضان) بدمياط».

الخير يفيض إلى الدلتا

وذكر التقرير، أنه مع اقتراب شهر الخير، يفيض الخير ليصل إلى الدلتا، حيث بدأت معارض أهلا رمضان في استقبال زوارها بمحافظة دمياط، عارضة من السلع تلبية لاحتياجات أهالي المحافظة.

وقال أحد المشاركين في المعرض، إن الأسعار في متناول الجميع: «نحمد الله على نعمة وجود كل السلع حاليا، الأسعار هنا أفضل من السوق بكثير، كل الحاجة هنا جميلة جدا وفي المتناول، الحاجة أسعارها حنينة».

خصومات 30%

وجاء في التقرير، أن الخصومات تتجاوز 30% للسلع الاستراتيجية، يتم بيعها في منافذ متعددة بدمياط لتوفير الجهد والمال على المواطنين، وتستمر معارض أهلا رمضان حتى نهاية الشهر الكريم في ضخ أطنان من المنتجات والسلع الغذائية في إطار تنفيذ خطة حكومية لتخفيف العبء على كاهل المواطن الذي يعاني من أثار الأزمة الاقتصادية العالمية.