معرض «القاهرة» الدولي «الكُل له كتاب»

تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبإشراف الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، تنطلق اليوم فعاليات الدورة الرابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولى للكتاب، تحت شعار «على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع»، باستضافة ما يزيد على ألف ناشر يمثلون 53 دولة من جميع أنحاء العالم وبعدد إصدارات يتخطى 250 ألف إصدار هذا العام، حيث تم اختيار المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف هذه الدورة، والمبدع صلاح جاهين شخصية معرض الكتاب، والكاتب كامل كيلانى شخصية معرض الطفل.

ويأتى معرض القاهرة الدولى للكتاب هذا العام تأكيداً لمكانته باعتباره بوابة مصر الثقافية، وتشهد الدورة الحالية تطوير المنصة الرقمية للمعرض، لتقدم وتطور الكثير من الخدمات للقراء، بما يمكّن الزائرين من الحصول على تذاكر الدخول من خلال المنصة الإلكترونية، فضلاً عن توفير خدمة بيع وتوصيل الكتاب، بالتنسيق مع البريد المصرى، ويكون الدفع إلكترونياً، فضلاً عن إتاحة المنصة، إيماناً من الدولة المصرية بأهمية التحول الرقمى، مبادرة «اتحضر للأخضر»، واستخدام منتجات صديقة للبيئة والدخول إلى عالم المستقبل.

وانطلاقاً من اهتمام الدولة بتثقيف الطفل، تخصِّص وزارة الثقافة جناحاً يشمل الأنشطة التى تستهدف الطفل، كما تجهز الهيئة، بالتعاون مع الشركة المنفّذة للمنصة، لإطلاق منصة رقمية خاصة بالطفل تحتوى على الكتب والمجلات والنشاطات اللازمة لتطوير مهارات الأطفال من خلال ألعاب وأنشطة تفاعلية متنوعة تهدف إلى بناء الطفل وتشكيل وعيه فى إطار من روح الانتماء.