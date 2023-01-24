محمد فهمي سلامة يشارك برواية «سر النبي» في معرض الكتاب 2023

أصدرت دار «الكنزي» للطباعة والنشر، رواية «سر النبي» للكاتب الشاب محمد فهمي سلامة، المقرر مشاركتها ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، الذي ينطلق غدا ويستمر حتى 6 فبراير المقبل.

وقال محمد فهمي، إن الرواية تبدأ وتنتهي في زمن قصير للغاية، ما يجعل الأحداث فيها مكثفة وسريعة، وعن أبطال روايته، أوضح أن الرواية تحمل ملمحًا من تتابع الأجيال، فما حدث قديمًا ربما يتكرر بحذافيره في الواقع، وهذا هو «سر النبي».

الكاتب محمد فهمي سلامة

وكان الكاتب محمد فهمي سلامة، نال جائزة «مرسول» للتميز الصحفي بفرع مقال الرأي عام 2022، وتعد رواية «سر النبي»، هي عمله الأول في مجال الأدب.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

يذكر أن الدورة المقبلة لمعرض الكتاب تحمل الرقم 54، وتنطلق في 25 يناير الجاري، وتُفتح الأبواب للجمهور في الفترة من 26 يناير إلى 6 فبراير المقبل، من العاشرة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، ويصل عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية إلى 1047 دار نشر وتوكيل مصري وعربي وأجنبي، تنقسم إلى 707 توكيلات وناشرين مصريين، و340 توكيلًا وناشرًا أجنبيًا.