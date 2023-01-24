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اتحاد الناشرين العرب: معرض الكتاب أيقونة والخصومات تتجاوز 60%

كتب:

هانى حسن
03:10 م | الثلاثاء 24 يناير 2023
معرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب

قال محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب أيقونة المعارض العربية والدولية في المنطقة، لأن عدد زواره ملايين.

وجود صناع النشر ما يميز المعرض

وأضاف «رشاد» خلال مداخلة ببرنامج «صباح جديد» الذي يقدمه داليا أبو عميرة وآية الكفوري ومحمد جاد، على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «معرض القاهرة الدولي يتميز طوال مسيرته دائما منذ دورته الأولى وصولا للدورة 54، كما أن ما يميز المعرض هذا العام هو وجود صناع النشر جميعًا في المعرض حتى لو لم يكن لهم أجنحة ناشرين، فيتواجد كتاب ومؤلفين وشعراء ومصممين كتب وأصحاب مطابع ومستوردي ورق، من كل البلاد العربية والأجنبية».

إقامة المعرض تحدٍ كبير

وتابع: «هذا العام المعرض مختلف بسبب التحدي الكبير بسبب الأزمة العالمية التي ضربت العالم كله منها مصر، وأشرُف أني عضوًا في اللجنة العليا، ومنذ شهور الصيف بدأنا العمل على الإعداد للدورة الـ54، ولم يكن هناك أي ظروف اقتصادية التي يمر بها العالم حاليا من ارتفاع الأسعار وتجاوز سعر الورق ثلاثة أضعاف، ما كان موجودًا في مارس الماضي خلق حافزا لدى الناشرين لخلق مبادرات وخصومات تتراوح بين 25% لـ 60% خاصة لذوي الهمم وطلاب المدارس والجامعات».

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