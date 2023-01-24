«الأعلى للآثار» لقناة الحياة: وجدنا فول وقمح وبقوليات في المدينة المكتشفة بالأقصر

كشف الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تفاصيل المدينة الرومانية التي اكتشوفها في الأقصر، مشيرا إلى أنهم عثروا على فول مدمس وقمح وحبوب وبقوليات في منتهى الروعة كانت مخزنة في أحد الأركان الخاصة بالمدينة السكنية.

أول اكتشاف من نوعه في البر الشرقي

وأشار وزيري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أنهم اكتشفوا حمامات رومانية ملحقة بهذه المنطقة السكنية، لافتًا إلى أنهم لا يزال أمامهم قرابة 4 مواسم عمل لكشف المدينة بشكل كامل لتكون أول اكتشاف من نوعه في البر الشرقي.

معابد الكرنك بدأت عند الدولة الوسطى

ولفت إلى أن منطقة البر الشرقي تشهد عدة عصور متتالية، مؤكدًا أن معابد الكرنك بدأت عند الدولة الوسطى والدولة الحديثة ثم فترات يونانية ورومانية، بالإضافة إلى القبطية والإسلامية.

وأكد أنهم يتحدثوا عن فترة بدأت في العصور المصرية القديمة ومستمرة في الفترات المختلفة حتى الفترة الإسلامية وكلها إشغالات وفترات فوق بعضها البعض.

وأكد أنهم حفروا لمسافة تصل لـ4 أمتار ويستمر الحفر وصولًا للفترة الخاصة بالدولة الحديثة والأسرة الـ18، مشيرًا إلى أن الحفائر مستمرة: «هنقدر نبهر كل العالم باكتشافاتنا اللي تمت كلها بأيادي مصرية خالصة»