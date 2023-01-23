روسيا تشارك بوفد متميز في معرض القاهرة الدولي للكتاب

استقبل الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب، مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، وشريف جاد رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، لمناقشة مشاركة روسيا في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الــ 54 التي تنطلق فعاليتها يوم الأربعاء تحت شعار «على اسم مصر معا نقرأ، نفكر، نُبدع».

ورحب «بهي الدين»، بالمشاركة الروسية في معرض الكتاب مؤكدا أن موسكو والقاهرة وقعتا بروتوكول تعاون، حيث يحرص الجانبان على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب ومعرض موسكو الدولي للكتاب.

روسيا تشارك في معرض الكتاب 2023

وأشار مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، إلى أن روسيا تشارك في معرض الكتاب هذا العام بوفد متميز من الكُتاب والشعراء، حيث تُنظم ندوات داخل معرض الكتاب، وبالمركز الثقافي الروسي بالقاهرة يومي 3 و4 فبراير المقبل حول أحدث الاصدارات في الأدب الروسي، ويتناول بعضها مصر والمنطقة العربية.

ولفت «جاتين» إلى أن الوفد الروسي يضم «ديمتري ستريشنيف، وانا ماتفييفا، والشعراء عاليا كاريموفا، ومكسيم أميلين»، كما يشارك وفد من قناة روسيا اليوم مكون من «سلام مسافر، وخالد الرشد، وأنيسة جوردينا، وألفيرا سوخاريفا، ألكسندرا نوجينسكايا، انا بيليكوفا».

جاد: معرض الكتاب هو أهم حدث ثقافي

وأوضح شريف جاد رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية، أن معرض الكتاب هو أهم حدث ثقافي خلال العام، وتحرص جمعية الخريجين على تقديم أنشطة خاصة بالثقافة الروسية في إطار فعاليات المعرض، وهو تقليد ثابت منذ عدة سنوات.