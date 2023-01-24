مراسل قناة القاهرة الإخبارية في روسيا: موسكو قد تدمر سككا حديدية لوقف المساعدات لأوكرانيا

قال حسين مشيك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من موسكو، إنّ الكرملين حذّر ألمانيا صباح اليوم، من تسليم دبابات «ليوبارد» إلى كييف، قائلا إنّ هذه الخطوة ستتسبب في تدهور العلاقات بين موسكو وبرلين، موضحا أنّ الدبابات والمساعدات التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا، ستكون أهدافا مشروعة للجيش الروسي، الذي يمتلك معلومات بشأن مكان السكك الحديدية التي يتم نقل الأسلحة عبرها، فضلا عن امتلاكه القدرة على تدميرها حال واصل الغرب تقديم الأسلحة.

توتر العلاقات الألمانية الروسية

وأضاف مشيك، خلال مداخلة بـ«جولة المراسلين» على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أنّ العلاقات بين البلدين ليست طبيعية، ومنذ بداية العملية العسكرية اتخذت ألمانيا إلى جانب عدة دول غربية عشرات العقوبات ضد الاقتصاد الروسي، بينما اتهم الكرملين ألمانيا بالتورط في تقديم الأسلحة والمساعدات العسكرية إلى القوات الأوكرانية.

المساعدات ستكون أهدافا مشروعة للجيش الروسي

الصدام بين روسيا والناتو

واستطرد أنّه حتى هذه الساعة يعمل الجانب الروسي لإبقاء الصراع الروسي الغربي في حيز معين، لكن المؤشرات تشير إلى أنّ الخطر والتصعيد في النزاع الروسي الغربي سيكون مباشرا بين روسيا وحلف الناتو.