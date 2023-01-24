المنصة الرقمية: إطلاق تطبيق موبايل عن المعرض لأول مرة.. و100 إصدار تتحول لـPDF

تشهد الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولى للكتاب تطوير المنصة الرقمية للمعرض، لتقدم وتطور العديد من الخدمات للقراء، بما يمكن الزائرين من حجز تذاكر الدخول من خلال المنصة الإلكترونية، فضلاً عن توفير خدمة بيع وتوصيل الكتاب بالتنسيق مع البريد المصرى والدفع إلكترونياً، إيماناً من الدولة المصرية بأهمية التحول الرقمى، ودعماً لمبادرة «اتحضر للأخضر» واستخدام منتجات صديقة للبيئة فضلاً عن الدخول إلى عالم المستقبل، وامتداداً لهذا النجاح تستعد الهيئة العامة للكتاب لإطلاق منصة رقمية خاصة بالطفل.

وقالت المهندسة هبة الخولى، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالشركة المنفذة لمنصة معرض الكتاب: هناك خطة تتم سنوياً لتطوير المنصة، وتفعيل خدمات الدفع الإلكترونى، إلى جانب توسع فى الجولات الافتراضية، فتم تحويل 100 إصدار من إصدارات سلسلة «ما» و«رؤية» ومكتبة الأسرة إلى pdf، كما تم تحويل قصة «أبوخربوش» للكاتب كامل كيلانى شخصية معرض كتاب الطفل، إلى تقنيات الواقع الافتراضى المعزز.

وأوضحت لـ«الوطن» أن معرض الكتاب سيكون المعرض الأول الذى ينشئ منصة للكتب تتيح تصفح الكتب فى «الميتافيرس»، مضيفاً: «المنصة تطورت بحيث اكتملت ميكنة خدمات الدفع لدور النشر المختلفة من خلال المنصة، بعد ميكنة خدمة التقديم للناشرين على مدار العامين الماضيين، ولم يكن متاحاً خدمة الدفع الإلكترونى، وهذا العام تم تفعيل خدمة الدفع الإلكترونى للناشرين من خلال المنصة».

وأضاف: «أطلقنا هذا العام تطبيق الموبايل، لأول مرة، وهو نسخة من المنصة ليكون المعرض متاحاً بين يدى المواطن، ويتيح التطبيق كافة الخدمات للناشر أو للزائر، فضلاً عن شراء الكتب الورقية الصادرة عن الهيئة من خلال المنصة أو نسختها المتاحة على تطبيق الموبايل، كما يمكن للزائر أن يحجز من خلاله تذكرة الدخول، ويتابع الفعاليات ويتعرف على دور النشر، وسيكون هناك قناة يوتيوب خاصة بالمعرض لنقل أنشطة المعرض، على أن يتم الدفع إلكترونياً أيضاً، ومن خلال ربط هيئة البريد يتولى البريد شحن الكتب من مخازن هيئة الكتاب، وتوصيلها إلى القارئ فى مختلف أنحاء مصر، مؤكدة أن هذا العام نشهد لأول مرة تكاملاً وخط ربط مفعلاً بين هيئة الكتاب والبريد عبر المنصة.

وأكدت أن هناك تفاعلاً كبيراً من جانب الجمهور مع التحول الرقمى وتوجه الدولة، ويزداد الوعى بالتحول الرقمى، وخلال العام الماضى تم حجز عدد تذاكر معرض الكتاب عبر المنصة ما يقارب من عدد التذاكر الورقية المبيعة، كما وصل عدد الزيارات الإلكترونية إلى 128 مليون زيارة منذ إطلاقها، و102 مليون مشاهدة للجولات الافتراضية، وهذا العام وقبل الافتتاح تم حجز أكثر من 80 ألف تذكرة على المنصة إلكترونياً، و700 رحلة تم حجزها وتنسيقها تضم 700 زائر حملوا التطبيق الجديد