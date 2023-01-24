الأطفال بمعرض الكتاب: حفلات فنية وثقافية.. وتوقيع للفائزين بـ«المبدع الصغير»

الاهتمام بالطفل يظهر جلياً من خلال السياسات التى تتخذها مصر، وقال الكاتب محمد ناصف عبدالحافظ، رئيس المركز القومى لثقافة الطفل، تشهد الدورة حشداً من المشاركين لأول مرة فى أنشطة الطفل وبمسئولية ومحبة كبيرة لخلق منظومة متكاملة، فى إطار أن المعرض يكمل بقية أنشطة معرض القاهرة الدولى للكتاب بشكل عام والذى بدوره يكمل أنشطة الدولة المصرية.

وأضاف محمد ناصف، فى تصريحات لـ«الوطن»: كنت رئيس اللجنة المشرفة على إعداد البرنامج ونشاط الطفل، هناك عدد من المحاور التى يتبناها النشاط، والعمل على فكرة التوعية والتثقيف، ودعم الطفل المبدع بشكل كبير ومحاولة اكتشافه ووضعه فى المشهد، ولذلك لهم برنامج خاص بهم ويقوم الأطفال بتنفيذه بأنفسهم بنسبة كبيرة. مشيراً إلى أن محور الوعى الذى نعمل عليه بدأ من العام الماضى بتخصيص جناح للأطفال لتوصيل الرسائل بشكل مباشر وفنى محبب إلى الطفل بعيداً عن قوالب الوعظ والإرشاد، كما نضعه أيضاً فى المشهد بأنه مسئول بالدرجة الأولى، موضحاً: ولأول مرة يشترك أطفال فى المعرض لعشرة موهوبين من الفائزين بجوائز الدولة للمبدع الصغير بتنظيم حفلات توقيع يومية للكتب والقصص الفائزة بمشاركة المؤلفين والرسامين، ويتصدرون المشهد على منصة التوقيع على غرار الكتاب الكبار، ما يخلق حالة من المسئولية عند الطفل ويبدو كنموذج قابل للتكرار أمام نظرائه من رواد المعرض، ويتاح للزوار وذويهم التعرف على الجائزة الفريدة من نوعها والتى تستهدف اكتشاف الموهوبين فى مختلف المجالات، مشيراً إلى أن جناح الطفل يشهد إقبالاً كبيراً من الأطفال، خاصة أن هذا العام يشهد انتهاء جائحة كورونا ويشجع الأسر على اصطحاب أطفالهم إلى الزيارة بأريحية.

«ناصف»: يلبى احتياجات الطفل من الثقافة والمعرفة سواء من خلال الإصدارات المتاحة

وفى محور وضع الطفل فى المشهد (من طفل لطفل)، أشار إلى الاستفادة المقصودة من نظرية «بير ليرننج» أو التعلم من خلال الزميل، وهو ما ينمى شخصية الطفل ويجعله واعياً بما يدور حوله، ونحرص على أن يكون الطفل هو العنصر القائم بشكل رئيسى على تقديم الخدمات للطفل الآخر فى معرض كتاب الطفل.

وأوضح «ناصف» أن أغلب المستعان بهم فى جناح الطفل من الأطفال سواء أعضاء فرقة الكورال وفرقة كورال الأوبرا وفرقة الأراجوز، وفرق من التربية والتعليم، كما أن هناك اهتماماً خاصاً بذوى الاحتياجات الخاصة فى الجناح بتوفير مسارات وممرات آمنة وفعاليات بمشاركة عناصر موهوبة من بينهم.

ونوه بأن الأنشطة التى يتضمنها البرنامج الثقافى والفنى للطفل، تقدم من الساعة 11 صباحاً إلى 6 مساءً يومياً، وتتضمن محور الأنشطة القولية ومحور الفنون التشكيلية، وأنشطة تفاعلية وعروضاً فنية، وبمشاركة عدد كبير من الوزارات والمؤسسات المعنية منها التربية والتعليم والأوقاف والمؤسسات والمجلات الخاصة، بحيث تكون كل الجهات ممثلة، مؤكداً أن الطفل المصرى يحرص على اقتناء الكتب والقصص وكذلك ممارسة الأنشطة التى يتم تقديمها خلال المعارض.

وأكد «ناصف» أن معرض كتاب الطفل يلبى احتياجات الطفل من الثقافة والمعرفة سواء من خلال الإصدارات المتاحة أو الأنشطة الموجهة إليهم، واختيار شخصية كامل كيلانى شخصية معرض كتاب الطفل أمر مهم وله دلالاته، ويبعث برسالة لكتاب أدب الطفل، خصوصاً أن هناك اهتماماً بإنتاجهم على المستوى الرسمى، بأن صوتهم له صدى، وهى رسائل واضحة ومهمة، كما أنه رسالة لفئة الأطفال أنفسهم بأنهم على قدر من الأهمية بالدرجة نفسها.