ذوو الهمم بمعرض الكتاب.. دخول مجاني ومسارات خاصة للحركة

احتفاء خاص بذوى الاحتياجات الخاصة داخل معرض الكتاب، الذى يوفر لهم الدخول بالمجان، بجانب تخصيص مسارات لسهولة الحركة والتنقل، بجانب عدة فعاليات على مدار أيامه بالتعاون مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، توفر فيها لغة الإشارة لترجمة الندوات ضمن البرنامج الثقافى طوال فترة المعرض.

إيمان كريم: ورش فنية وندوات بلغة الإشارة ضمن الفعاليات

تقول الدكتورة إيمان محمد كريم، المشرف على العام على المجلس، إن هناك العديد من الندوات والأنشطة بالبرنامج الثقافى تقدم يومياً لذوى الاحتياجات الخاصة، منها ندوة «مصر الأردن.. تبادل الخبرات نحو دمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة»، بحضور سفير الأردن بالقاهرة أمجد العضايلة، وندى ثابت، عضو مجلس النواب، وهدى دحروج، مستشار التنمية المجتمعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغيرهم، بجانب ندوة بعنوان «مبادرات عام المجتمع المدنى»، يوم الأحد 5 فبراير المقبل، بحضور الدكتور عبدالحميد كابش، صاحب مبادرة تأريخ الإعاقة فى كتاب، وغيره من الشخصيات المهتمة بتأهيل وتوظيف ذوى الإعاقة.

وتضيف أن برنامج المعرض هذا العام غنى بالعديد من الفعاليات التى تهم ذوى الإعاقة بمختلف أعمارهم، منها ورش فنية لدمج الأطفال بعنوان «احلم لبكرة» بجناح الطفل، وورش حكى بعنوان «حكايات الأصدقاء»، و«حلمك بالمستقبل» مع الفنانة التشكيلية مروة عبدالمنعم، وسيقام فى ختام المعرض حفل لتكريم المتطوعين فى ترجمة لغة الإشارة، البالغ عددهم 12 فرداً.

وأكدت «إيمان» أن المجلس حريص على المشاركة كل عام فى فعاليات المعرض الذى يعد كرنفالاً ثقافياً لكل أفراد الأسرة وينتظره الجميع بفارغ الصبر من العام للعام للاطلاع على الثقافات المتنوعة، وبخاصة الأشخاص ذوى الإعاقة: «نحرص على تسهيل حركتهم داخل المعرض وتلبية احتياجاتهم ومساعدتهم للاستمتاع بالمعرض».