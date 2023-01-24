محمد فايز فرحات لقناة الحياة: مجلس أمناء الحوار الوطني نجح في إرساء قواعد التوافق

قال الدكتور محمد فايز فرحات عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ومدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الحوار الوطني انطلق بناء على دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبعدها بدأت الأدوار التحضيرية بتشكيل مجلس الأمناء، وتنفيذ المجلس لبعض الاستحقاقات والالتزامات طوال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن كل مرحلة من المراحل السابقة، شهدت مهمة تم تنفيذها وواجبات أساسية على مجلس الأمناء، مشيرًا إلى أن مجلس الأمناء بخبرته في النقاش، نجح في إرساء قواعد التوافق وكيفية الوصول إليه داخل الحوار الوطني.

الأدوار الأولى للحوار الوطني شهدت أهداف محددة

أوضح خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن الأدوار الأولى شهدت أهدافا محددة، منها تحديد المعايير والمرجعيات التي سيعمل على أساسها الحوار الوطني، لافتًا إلى أن الحوار الوطني في مصر، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأسئلة التي كانت مطروحة منذ البداية مثل المشاركين، وعلى أي أساس سيشاركوا.

مجلس الأمناء يتناقش في كل القضايا

ولفت إلى وجود نقاش طويل في كل القضايا وكل الأسئلة المطروحة، بالإضافة لوجود بعض الخلافات في المراحل الأولى.