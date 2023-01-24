«تحالف العمل الأهلي» لقناة الحياة: الغذاء من ملفات الأمن القومي

استعرضت قناة الحياة، جانبا من توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة الزراعة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم المزارعين والتنمية الريفية في إطار حياة كريمة.

دعم ملف التقاوي والإرشاد الزراعي

وقالت الدكتورة نهى طلعت عبد القوي، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن بروتوكول التعاون يهدف لدعم ملف التقاوي والإرشاد الزراعي وغيره من الملفات المتعلقة بصغار المزارعين لدعمهم وتشجيعهم على الاستمرار في الزراعة التي تعد أساس مصر، خاصة وأن الغذاء يعد من ملفات الأمن القومي وليس رفاهية.

المجتمع المدني والحكومة

ومن جانبها، أوضحت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية في الهيئة القبطية الإنجيلية، في حوارها ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن البروتوكول يعد تطبيقا للمؤشرات التي تؤكد أهمية العمل الجماعي بين المجتمع المدني والحكومة لتحقيق التنمية للمواطن، لافتة إلى أن مبادرة ازرع تستهدف دعم ما يقرب من 100 ألف من صغار المزارعين.