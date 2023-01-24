رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

أستاذ تمويل واستثمار لقناة الحياة: مصر تقف دائما بجوار الأشقاء في الهند

كتب:

أحمد حامد دياب
08:55 م | الثلاثاء 24 يناير 2023
الهند

الهند

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن مصر تقف دائمًا بجوار الأشقاء في الهند، وأن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تحتاج لتطور المحاور سواء حجم التبادل التجاري بين الجانبين وتدفقات الاستثمار.

الملف السياسي أهداف الزيارة

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة» أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين لم ترتق لمستوى العلاقات السياسية، مضيفا أن هذا الملف سيكون من أهداف زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للهند.

وتابع: «اعتدنا في مصر على أن يستحوذ الشق الاقتصادي الوقت الأكبر لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي في زياراته الخارجية»، لافتًا إلى أن الوفد المرافق للرئيس يهتم ويختص بالشق الاقتصادي.

وأشار أستاذ التمويل إلى أن التعاون يشمل المجال السياحي، مؤكدًا حاجة مصر لتنشيط السياحة الهندية بشكل أكبر.

 

اقرأ المزيد:

«الأعلى للآثار» لقناة الحياة: اكتشاف مدينة سكنية تعتبر امتدادا لطيبة القديمة

وكيل تموين بورسعيد لقناة الحياة: جميع السلع الغذائية متوفرة في معرض «أهلا رمضان»

قناة الحياة تستعرض تشغيل الوحدة الصحية بقرية «أبيوها» في المنيا بعد تطويرها

قناة الحياة تستعرض تطوير مركز شباب منسافيس ضمن مبادرة حياة كريمة
بقلم أحمد حامد دياب