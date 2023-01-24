أستاذ تمويل واستثمار لقناة الحياة: مصر تقف دائما بجوار الأشقاء في الهند

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن مصر تقف دائمًا بجوار الأشقاء في الهند، وأن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تحتاج لتطور المحاور سواء حجم التبادل التجاري بين الجانبين وتدفقات الاستثمار.

الملف السياسي أهداف الزيارة

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة» أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين لم ترتق لمستوى العلاقات السياسية، مضيفا أن هذا الملف سيكون من أهداف زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للهند.

وتابع: «اعتدنا في مصر على أن يستحوذ الشق الاقتصادي الوقت الأكبر لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي في زياراته الخارجية»، لافتًا إلى أن الوفد المرافق للرئيس يهتم ويختص بالشق الاقتصادي.

وأشار أستاذ التمويل إلى أن التعاون يشمل المجال السياحي، مؤكدًا حاجة مصر لتنشيط السياحة الهندية بشكل أكبر.