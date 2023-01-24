إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم على طريق تلا بالمنوفية

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم بين توك توك دراجة نارية على طريق كفر الشيخ سليم بدائرة مركز تلا، حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى تلا المركزي، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حالة المصابين في حادث تلا بالمنوفية

وأكد مصدر طبي في مستشفى تلا المركزي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المستشفى استقبل 3 مصابين في حادث تصادم بين توكتوك ودراجة نارية، مؤكداً أنه يتم حاليا عمل الإسعاف الأولية للمصابين وتوقيع الكشف الطبي عليهم، ووضعهم تحت الملاحظة الدقيقة .

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد مصطفى النشال مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم على طريق كفر الشيخ سليم تلا بدائرة المركز، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

غرق طفلان في ترعة النعناعية بمنوف

على صعيد آخر، لقيت طفلة وشقيقها مصرعهما غرقا في ترعة النعناعية بمركز منوف في المنوفية، ونجحت قوات الإنقاذ النهري في انتشال الجثامين، وصرحت جهات التحقيق بالدفن، وشيع الأهالي الجثامين إلى مثواها الأخير وسط حالة من الحزن الشديد .