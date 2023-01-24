مصرع شاب صدمه قطار في المنوفية أثناء عبوره من ممر غير قانوني

لقي شاب مصرعه أسفل عجلات قطار «كفر الزيات- منوف» بمحافظة المنوفية، أثناء مروره من مكان غير مخصص للعبور، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقل الجثمان إلى المستشفى، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة.

مصرع شاب صدمه قطار المنوفية

وتبين أن الشاب المتوفى يدعى «و.ع»، 28 عاما، وأن الحادث وقع بالقرب من محطة قطار «سنجرج»، وبالفحص تبين إصابته بكدمات متفرقة، وحُرر محضر يحمل رقم 349 إداري منوف، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد مصرع شاب صدمه قطار رقم 848 كفر الزيات منوف، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى منوف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

مصرع طفلة وشقيقها غرقا في المنوفية

وعلى صعيد آخر، لقيت طفلة وشقيقها مصرعها غرقا في ترعة النعناعية بمركز منوف، ونجحت قوات الإنقاذ النهري في انتشال الجثامين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.