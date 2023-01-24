إنشاء أول مستشفى أطفال في المنوفية بجوار «شبين الكوم التعليمي»

قال اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، إنه يتم وضع اللمسات الأخيرة لإنشاء مستشفى متخصص للأطفال في محافظة المنوفية، بعد الاستقرار على الموقع بجوار مستشفى شبين الكوم التعليمي.

مستشفى الأطفال الجديد في محافظة المنوفية

وأضاف محافظ المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مستشفى الأطفال الجديد هي الأولى من نوعها في المحافظة وتخدم الملايين من أبناء المحافظة، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة للبدء في إنشاء المستشفى.

اهتمام الدولة بالمنظومة الصحية في محافظة المنوفية

وأوضح، أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيرا للمنظومة الصحية، مشيرا إلى أن المنوفية تشهد إنشاء 5 مستشفيات جديدة خلال الفترة المقبلة بتكلفة تصل إلى 10 مليارات جنيه لخدمة المواطنين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.