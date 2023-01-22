13 مدينة في قائمة الأكثر برودة غدا الاثنين.. المنيا وسوهاج وسيوة 6 درجات

تشهد مدن ومحافظات مصر برودة خلال الوقت الراهن، والذي يتزامن مع منتصف شهر طوبة، وكشف البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية والمتضمن درجات الحرارة العظمى والصغرى، أن هناك 13 مدينة في قائمة الأكثر برودة و12 الأكثر دفئا.

المدن والمحافظات الأكثر برودة في مصر

وفقا لدرجات الحرارة الصغري المتوقعة غدًا الاثنين، فإن قائمة المدن والمحافظات الأكثر برودة، تتراوح درجة الحرارة فيها بين صفر إلى 10 درجات مئوية تضمن:

سانت كاترين درجة واحدة مئوية، الوادي الجديد 5 درجات، المنيا وسوهاج وسيوة 6 درجات مئوية، أسيوط وبني سويف 7 درجات مئوية، قنا والأقصر والإسماعيلية 8 درجات مئوية.

كذلك تتضمن قامة المدن والمحافظات الأكثر برودة العريش 9 درجات مئوية، 6 أكتوبر وكفر الشيخ وطنطا 10 درجات.

قائمة المدن الأكثر دفئا

وبحسب درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا الاثنين فإن قائمة المدن الأكثر دفئا تضم:

شرم الشيخ 25 درجة، الطور 23 درجة، رأس غارب 23 درجة، الغردقة 25 درجة، سفاجا 25 درجة، ومرسى علم 26 درجة، وشلاتين 26 درجة، وحلايب 24 درجة أبو رماد 25 درجة، ورأس حدربة 24 درجة، وأسوان 26 درجة، وأبو سمبل 25 درجة مئوية.