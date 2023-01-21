26 مدينة في قائمة الأكثر برودة اليوم السبت.. بينها العاصمة الإدارية

كشف البيان الصاد عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة خلال طقس اليوم السبت 21 يناير، أن 26 مدينة ومحافظة هي الأكثر برودة و12 الأكثر دفئًا.

المدن والمحافظات الأكثر برودة

ووفقًا لدرجات الحرارة الصغرى المتوقعة اليوم السبت 21 يناير 13 من شهر طوبة، فإن 26 مدينة ومحافظة الأكثر برودة اليوم، وهي: سانت كاترين والتي تصل درجة الحرارة الصغرى بها لصفر، نخل درجة واحدة مئوية، الوادي الجديد 5 درجات مئوية، أسيوط وسوهاج وسيوة 6 درجات مئوية، قنا والمنيا 7 درجات، الأقصر 8 درجات مئوية.

كذلك تتضم قائمة المدن والمحافظات الأكثر برودة مدينة 6 أكتوبر ووادي النطرون وطنطا والعريش ورفح والطور والفيوم وبني سويف 9 درجات مئوية، أما القاهرة والعاصمة الإدارية ودمنهور وكفر الشيخ والمنصورة والزقازيق وشبين الكوم والسويس وطابا فدرجة الحرارة 10 مئوية.

12 مدينة ومحافظة في قائمة الأكثر دفئًا

وبحسب درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم السبت فإن المدن والمحافظات الأكثر دفئاً هي: بورسعيد 21 درجة، رأس سدر 22 درجة، وشرم الشيخ 24 درجة، رأس غارب 23 درجة، الغردقة وسفاجا وأبورماد و24 درجة، مرسى علم 25 درجة، شلاتين 26 درجة، حلايب ورأس حدربة 23 درجة، أبو سمبل 25 درجة.