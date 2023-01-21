13 مدينة في قائمة الأكثر برودة غدا الأحد.. سانت كاترين تسجل حرارة صفر

كشف البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الذي يتضمن التوقعات بدرجات الحرارة العظمى والصغرى، غداً الأحد، أن 13 مدينة ومحافظة في قائمة الأكثر برودة و11 ضمن الأكثر دفئاً.

المدن والمحافظات الأكثر برودة

وفقاً لدرجات الحرارة الصغرى المتوقعة غداً الأحد تضم قائمة المدن والمحافظات الأكثر برودة: سانت كاترين درجة الحرارة الصغرى صفر، نخل درجتان مئوية، الوادي الجديد 4 درجات، سيوة والمنيا وأسيوط وسوهاج 6 درجات، بني سويف 7 درجات، قنا والأقصر والفيوم 8 درجات، العريش ورفح 9 درجات مئوية.

11 مدينة ومحافظة في قائمة المدن الأكثر دفئاً

وبحسب درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا الأحد تكون قائمة المدن الأكثر دفئا تضم: شلاتين العظمى 26 والصغرى 17 درجة وأسوان العظمى 26 والصغرى 10 درجات مئوية، وأبو سمبل العظمى 25 وأبو رماد 25 درجة والصغرى 14 درجة، الغردقة العظمى 24 والصغرى 13 درجة وسفاجا العظمى 24 والصغرى 13 درجة.

كما تضم قائمة المدن والمحافظات الأكثر دفئاً مرسى علم العظمى 24 أما الصغرى 14 درجة، وحلايب العظمى 24 والصغرى 16 درجة ورأس حدربة العظمى 24 والصغرى 13 درجة وشرم الشيخ العظمى 24 أما الصغرى 15 درجة، ورأس غارب 23 العظمى والصغرى 13 درجة مئوية.