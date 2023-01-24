«تعليم أسيوط» يسعى لحل مشكلات طلاب ذوي الهمم والحصول على كارت الخدمات المتكاملة

أكد عبدالعزيز زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن المديرية تسعى لحل مشكلات الطلاب من ذوي الهمم،عن طريق استثنائهم فى الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، جاء ذلك بناء على اهتمام القيادة السياسية بذوي الهمم، بحضور محمد النمر مدير عام التعليم العام، ومنى أبوالمواهب، مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بأسيوط للتنسيق في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لطلاب التربية الخاصة بأسيوط.

إجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، بضرورة الإسراع في اتخاذ ما يلزم من إجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، بالتعاون مع وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ووكيل وزارة الصحة.

الحصول على المميزات المختلفة

وأوضح عبدالعزيز زنار أن هذه البطاقة تثبت فيها الإعاقة ونوعها ودرجتها ويستطيع من خلالها الطلاب الحصول على المميزات التي كفلها القانون مثل التأمين الصحي الشامل وخصم على استخراج المستندات الحكومية ومنح معاش ضمان اجتماعي وغيرها من المميزات الأخرى.