رئيس «تعليم الشيوخ» لـ قصواء الخلالي: أقترح عودة نظام الفترات.. وتدريس 3 مواد بالتيرم

قال الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إنه اقترح أمام مجلس الشيوخ أن يدرس طلاب المدارس 3 مواد للفصل الدراسي الواحد تضاف إليها مادة الحاسبات بالتدريج ليكون المجموع 4 مواد دراسية.

وأضاف «دعبس»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه تقدم باقتراح فيما يتعلق بالدراسة ومنح الدرجات، من خلال العودة لنظام الفترات من جديد.

الامتحان الواحد عليه 10 درجات

ولفت إلى أنه اقترح أن يتم تنظيم كل شهر امتحان في المواد، وبالتالي الامتحان الواحد سيكون عليه 10 درجات بإجمالي 30 درجة خلال التيرم الواحد بينما امتحان آخر التيرم 20 درجة ليكون إجمالي مجموع المادة 50 درجة، بينما المادة التي تدرس خلال الترمين يكون مجموعها 100 درجة.

الاقتراح هدفه التزام الطلاب بالحضور للمدرسة

وأشار إلى أن هذا الاقتراح هدفه التزام الطلاب بالحضور للمدرسة، ومن لم يحضر يرسب، كما أن مواد الأنشطة يجب أن يتم تدريسها مرتين أسبوعيا على الأقل مثل الرسم والنحت والموسيقى والألعاب والخط؛ لتشجيع الطلاب على زيادة هواياتهم.