رئيس «تعليم الشيوخ» لـ قصواء الخلالي: يجب فصل الطلاب الضعاف دراسيا عن المتفوقين

قال الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إن جميع المواد الدراسية يجب أن تتم كتابتها بواسطة أساتذة جامعيين ومتخصصين في كل مادة من المواد.

وأضاف «دعبس»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه يجب أن يتسم المنهج التعليمي بالوضوح وتصاحبه أساليب ونماذج لتسهيل الفهم على الطالب، وأن تكون هناك قواعد عامة في كل مادة ثم نماذج وحدات مرتبطة بالموضوع تحتاج للحل.

الفصل بين الطلاب المتفوقين والمتوسطين والضعاف

ولفت إلى أنه اقترح في مجلس الشيوخ أن يتم الفصل بين الطلاب المتفوقين والمتوسطين والضعاف؛ فالطالب الضعيف يشعر بالاكتئاب إذا تواجد مع طالب متفوق.

وأشار إلى أن الطالب الضعيف إذا تحسن مستواه الدراسي ينتقل لفصل المتوسطين دراسيا، وإذا تفوق أكثر ينتقل للمتفوقين، وبذلك يحدث حافز بين الطلاب.