أستاذ علوم سياسية: قطاع السياحة قادر على توظيف قدر كبير من القوى العاملة

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن السياحة قد تتحول إلى قاطرة للتنمية والنمو، لأن هذا القطاع قادر على توظيف قدر كبير من القوى العاملة، مضيفًا أن مصر تمتلك الكثير من المزايا غير المسبوقة في المجال السياحي على مستوى العالم.

الأرقام العالمية في قطاع السياحة

وتابع «كمال»، خلال حواره مع الإعلاميان نشأت الديهي، وعمرو عبد الحميد، ببرنامج «المشهد»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن الأزمة العالمية الموجودة حاليًا أثرت على السياحة في مصر، رغم أن الأرقام العالمية في قطاع السياحة في أوروبا والولايات المتحدة تتزايد، خاصة أن العالم احتبس بسبب أزمة كورونا، وهناك حالة نهم كبيرة للسياحة.

التحولات الاقتصادية

وأضاف أن التحولات الاقتصادية التي تحدث في العالم، فتحت الأفاق نحو أسواق سياحة كبيرة، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة للاستفادة من السياحة الصينية والهندية، خاصة أن هذه الدول أصبحت تحتوي على طبقة متوسطة كبيرة، في حاجة إلى السياحة، ومن الضروري العمل على جذب قدر من هذا القطاع.

ولفت إلى أن السياحة قائمة على القطاع الخاص، مشيرا إلى السائح يريد أن يمتلك الحرية في الحركة والملابس، وقدر كبير من الخصوصية.