«شركات السياحة»: ارتفاع أعداد المسافرين للعمرة خلال إجازات منتصف العام

قال علاء أبو زينة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن هناك إقبالا جيدا من المواطنين المصريين على السفر للعمرة خلال إجازات منتصف العام الدراسى، لافتا إلى أن تزامن تلك الإجازة مع بدء شهر رجب، رفع نسب السفر للعمرة حاليا، مشيرا إلى أن أعداد المسافرين للعمرة خلال رجب من عام 1444 هجريا، وفقا لمعدلات السفر الحالية، ستكون جيدة للغاية.

إقبال المصريين على العمرة

أضاف أبو زينة لـ«الوطن»، أن نسب إقبال المواطنين المصريين على السفر للعمرة منذ بداية موسم العمرة الحالي، فى أكتوبر الماضى، حتى الآن «معقول»، فى ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم حاليا، وفى ظل تعدد تأشيرات السفر للسعودية، التى تسمح لحامليها بأداء مناسك العمرة، لافتا إلى أن أعداد المعتمرين المصريين منذ بدء الموسم، حتى الأن تخطت حاجز الربع مليون معتمر.

تأشيرة الزيارة الشخصية ضمن برنامج عمرة كامل

أشار أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، أنه فى إطار رغبة وزارة السياحة والآثار فى حماية المعتمرين المصريين والحفاظ على حقوقهم، وعدم تعرضهم للنصب، فقد تقرر تنظيم تأشيرة الزيارة الشخصية إلى المملكة العربية السعودية، عبر البوابة المصرية للعمرة، ضمن برنامج عمرة كامل تنفذه شركات السياحة، موضحا أنه بدأ منذ الأمس، تنفيذ هذا القرار على البوابة المصرية للعمرة.

وأكد وحيد لـ«الوطن»، أن أعداد المعتمرين المصريين بدأت منذ الأمس، فى الارتفاع، ففى الوقت الذى كان متوسط سفر المصريين للعمرة منذ بداية موسم العمرة يتراوح ما بين 2500 إلى 3 آلاف معتمر فى اليوم، شهدت الأعداد المسافرة منذ بداية شهر رجب زيادة فى متوسط أعداد المعتمرين المسافرين يوميا، الذى وصل إلى ما بين 6 إلى 7 آلاف معتمر حاليا.

يذكر إلى أن أعداد المعتمرين المصريين منذ بداية موسم العمرة، حتى الآن، بلغ أكثر من 260 ألف معتمر.