«غرفة السياحة»: بدء رحلات عمرة رجب اليوم.. وسفر 6 آلاف مواطن يوميا

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة في الدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ أولى رحلات عمرة رجب لهذا العام انطلقت صباح اليوم، علما بأنّ آخر رحلات عمرة رجب سيكون يوم 24 رجب الموافق 15 فبراير المقبل.

زيادة أعداد المعتمرين في منتصف العام الدراسي

وأضاف وحيد لـ«الوطن»، أنّ هناك زيادة كبيرة في أعداد المصريين المسافرين لأداء عمرة رجب، بداية من اليوم وحتى نهاية الأسبوع الأول من فبراير المقبل، موضحا أنّ أعداد المسافرين لأداء العمرة خلال تلك الفترة يتراوح بين 6 إلى 7 آلاف مواطن يوميا.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة في الدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إلى أنّ تزامن موسم عمرة رجب هذا العام مع إجازات منتصف العام الدراسي بمصر، رفع أعداد المسافرين لأداء العمرة خلال فترة الإجازة، حيث تنتهز العديد من الأسر فترة إجازة منتصف العام الدراسي، للسفر وتأدية مناسك العمرة.

وأوضح وحيد، أنّ أعداد المعتمرين المصريين منذ بداية موسم العمرة في 5 أكتوبر الماضي حتى الآن، بلغ أكثر من 260 ألف معتمر، مشيرا إلى أنّ الأعداد سترتفع خلال رجب وشعبان ورمضان وهي أشهر الذروة التي يٌفضل غالبية المصريين السفر لأداء مناسك العمرة خلالها.

ولفت إلى أنّ الخطة التشغيلية لموسم عمرة رجب تعتمد على منح شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام وعددها نحو 1923 شركة، أي عدد من تأشيرات العمرة، وهي ذات الآلية التي يتم العمل بها منذ بدء موسم العمرة أكتوبر الماضي.

وأكد أنّ بوابة العمرة المصرية بدأت من اليوم في معاملة تأشيرة الزيارة الشخصية مثل تأشيرة العمرة، فالمواطن الحاصل على تأشيرة الزيارة الشخصية لن يستطيع السفر لأداء العمرة إلا من خلال برنامج عمرة متكامل تنظمه شركات السياحة.