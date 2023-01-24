إياد نصار يكشف كواليس تحضير شخصيته في فيلم المطاريد قبل عرضه غدا

ينتظر الجمهور انطلاق عرض فيلم المطاريد بطولة الفنان أحمد حاتم غدا الأربعاء فى جميع دور العرض السينمائية، وقبل طرحه كشف الفنان إياد نصار الذي يشارك في بطولته، عن كواليس التحضير لشخصيته.

وشارك الفنان إياد نصار جمهوره بفيديو خاص، أثناء تحضيره لشخصيته التي يقدمها فى فيلم المطاريد، عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام، وظهر في الفيديو وهو يغير من شكله حيث يظهر بشكل مختلف تماما.

إياد نصار يكشف عن تفاصيل شخصيته فى فيلم المطاريد

وعلق الفنان إياد نصار على الفيديو قائلا: "أدهم الأسيوطي.. متفكرش تدخل معاه فى مراهنات!، المطاريد.. اتحاد الدلتا، تبدأ المبارة غداً بجميع بدور العرض».

يذكر أن فيلم المطاريد، يشارك فيه عدد من الفنانين منهم أحمد حاتم وتارا عماد ومحمود حافظ ومحمود البزاوي، ومحمد محمود وحسن مالك وطه دسوقي وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج ياسر سامي.