أبرز تصريحات إياد نصار: «الجماعة» كان نقلة ليا وندمت على «أصحاب ولا أعز»

تصدر الفنان إياد نصار تريندات مواقع التواصل الاجتماعي وقوائم البحث خلال الساعات الماضية، بعد تصريحاته في برنامج «من مصر» مع الإعلامي عمرو خليل المذاع على شاشة قناة CBC، ليكون الأكثر اهتماما هو أبرز تصريحات إياد نصار.

أبرز تصريحات إياد نصار

وفي السطور التالية نستعرض لكم أبرز تصريحات إياد نصار خلال اللقاء:

لعل أبرز تصريحات إياد نصار خلال اللقاء هو ندمه على تقديم فيلم «أصحاب ولا أعز» الذي أثار الكثير من الجدل وقت عرضه، وحصد العديد من الانتقادات التي أشارت إلى أن الفيلم يروج للمثلية الجنسبة، ويتناول موضوعات تتنافى مع قيم المجتمع المصري.

وقال إياد نصار إنه عندما عرض عليه الفيلم لم ير كافة الجوانب السلبية التي ممكن أن يتأثر بها الجمهور، وإنما كان تركيزه الأكبر على الفكرة العامة للفيلم وكيفية تأثير الموبايل على الأشخاص، مضيفًا أنه يجب احترام الجمهور وآرائهم وأن قبوله للفيلم كان سوء تقدير منه لأنه لم يستطع رؤية الجوانب التي استفزت الجمهور خلال العمل.

إياد نصار يعبر عن سعادته بالمشاركة في مسلسل الكبير أوي

كما أعرب عن سعادته بظهوره كضيف شرف في مسلسل الكبير أوي الجزء السادس مع الفنان أحمد مكي، مشيرًا إلى أنه يحب الأعمال الكوميدية كما قدم عددا منها وقت وجوده في الأردن، وأن التمثيل بالنسبة له أمر عظيم يحاول من خلاله إيصال رسالة هادفة للجمهور.

وفيما يتعلق بمشاركته في أعمال وطنية مصرية مثل فيلم «الممر» ومسلسل «الاختيار»، ذكر أن الفيلم من أهم الأعمال الفنية التي قدمها ويشعر بالفخر الشديد به، وأن المسلسل ساعده كثيرًا ووضعه بمكانة مختلفة.

إياد نصار: مسلسل الجماعة نقطة مهمة في تاريخي

وكانت من أبرز تصريحات إياد نصار أيضًا تحدثه عن كواليس مشاركته في مسلسل الجماعة التي قال عنها إنها نقطة هامة في مشواره الفني، لأنه يتناول قضية مهمة، وأن السيناريست الراحل وحيد حامد كان له الفضل الأساسي في اختياره في هذا الدور.