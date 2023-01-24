حارس جراج ينهي حياة سائق توك توك في حلوان.. سرقة ومشاجرة

شهدت أرض البودرة، التابعة لمنطقة كفر العلو بدائرة قسم شرطة حلوان، واقعة مأساوية عندما أقدم حارس جراج على التخلص من حياة سائق توك توك عن طريق توجيه طعنة له، وذلك بعدما طالبه باسترداد التوكتوك الخاص به.

وكان المقدم محمد المعداوي رئيس وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، تلقى بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة وسقوط متوفى بمنطقه كفر العلو، وبالانتقال تبين أن طرفي المشاجرة كلا من «مسعود ت.م.د»، 46 سنة، حارس جراچ بأرض البودرة كفر العلو، مصاب بجروح بفروة الرأس ومحجوز بمستشفى حلوان العام تحت الملاحظة وله معلومات جنائية، وإبراهيم علي، 19 سنة، سائق، ومقيم في عرب البراوي، متوفى؛ إثر إصابته بجرح نافذ في الصدر من الجهة اليسري، وتم نقله لمستشفى النصر.

خلافات قديمة

وبالفحص تبين وجود خلافات سابقة بين الطرفين لاتهام الطرف الثاني للأول بسرقة توكتوك خاص به وفي عهدته كحارس جراج، إذ قام بركنه بالجراچ حراسته وعند توجهه لاستقلاله فوجئ بعدم تواجده وتعهد عدة مرات بإرجاعه أو تسديد قيمته، وصباح اليوم وحال قيام الطرف الثاني «المتوفى» بمطالبة الأول بإرجاع التوكتوك أو دفع قيمته حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى فيها الطرفان على بعضهما بالضرب، ما أسفر عن إصابة الأول ووفاة الثاني.

ضبط المتهم

وجرى ضبط المتهم، وتعيين الحراسة اللازمة عليه بالمستشفى، وبمواجهته أيد ما جاء بالفحص، واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.