تصادم 3 سيارات وسط الإسكندرية ووقوع إصابات.. أحد السائقين «لف عكس»

شهد نفق قناة السويس وسط الإسكندرية، منذ قليل، حادثا مروريا بتصادم 3 سيارات، ما نتج عنه وقوع 3 إصابات، فيما دفعت قوات الأمن بـ3 سيارات إسعاف لموقع البلاغ للتعامل مع الحادث.

تفاصيل حادث قناة السويس في الإسكندرية

بدأت حادثة الإسكندرية، اليوم، حين تلقت شرطة النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم في طريق قناة السويس المؤدي من كوبري محرم بك بوسط الإسكندرية، إلى طريق الكورنيش، حيث إن أحد سائقي السيارات لف عكس الاتجاه بسبب السرعة الزائدة، ما نتج عنه تصادم سيارتين بها.

على الفور انتقلت الأجهزة المعنية برفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين تصادم 3 سيارات ملاكي، ما أدى لتحطم إحداها بالكامل، ووقوع مصابين.

التعامل مع حادث الإسكندرية اليوم

وبدأت قوات الأمن بالتعامل مع البلاغ، رفقة سيارات الإسعاف لنقل المصابين وتبين حالاتهم، كما تم فرص كردون حديدي حول موقع الحادث حتى انتهاء المعاينة، ونقل المصابين للمستشفى، ما سبب شللا مروريا في ذلك الاتجاه المؤدي إلى الكورنيش.

فيما تم تحويل السيارات إلى الاتجاه العلوي لتسلك طريق شارع أبو قير لحين رفع حطام السيارات.