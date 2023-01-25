نور: 2022 كان عاما سعيدا بالنسبة لي.. وأتمنى انفراج أزمة لبنان في 2023

اعتبرت الفنانة اللبنانية نور أن العام الماضي 2022 كان عاما سعيدا بالنسبة لها حيث قدمت بعض الأعمال الفنية مثل «راجعين يا هوا» و«موضوع عائلي» وفيلم «دكتور نبيل أخصائي تجميل»، بالإضافة لاختيارها عضو لجنة تحكيم بمهرجان القاهرة، مؤكدة أنها كانت سنة غنية بالنسبة لها.

تتمنى استكمال الأعمال الجيدة في عام 2023

وأوضحت خلال لقائها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» أنها تتمنى استكمال الأعمال الجيدة في عام 2023 وأن تحقق نجاحات فيها وأن تتحدى نفسها كل فترة، مشيرة إلى أنها تتمنى عمل مسلسل تكتبه الكاتبة مي زيادة وأنها حاولت القيام بذلك منذ سنوات، وبدأوا بالفعل في كتابته ولكنهم توقفوا لأسباب إنتاجية.

عام 2023 كان «وشه حلو» بسبب مشاركتها في فيلم «دكتور نبيل أخصائي تجميل»

وأعربت نور عن أمنيتها في حدوث انفراجة للأزمة اللبنانية، مشيرة إلى أنها أمنية غالية تتمنى تحقيقها، مضيفة «لبنان محتاج يتفرج همه»، مؤكدة أن عام 2023 كان «وشه حلو» بسبب مشاركتها في فيلم «دكتور نبيل أخصائي تجميل».

وتحدثت نور عن الصور التي تم تسريبها من الفيلم، لافتة إلى أن هذه الصور تم تسريبها عن طريق أحد المواقع وأنها لم تشارك هذه الصور، مؤكدة أن أبناءها أصيبوا بالخوف بعد مشاهدتهم لهذه الصور.