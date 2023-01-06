إيرادات فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» تتجاوز مليون جنيه خلال يوم

حقق فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل، بطولة الفنان محمد هنيدي، إيرادات تقدر بـ مليون و43 ألف و657 جنيه، أمس، ليتصدر قائمة إيرادات السينما في الوقت الحالي، منذ انطلاق عرضه بنهاية ديسمبر الماضي.

قصة نبيل الجميل

تدور أحداث فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل، في إطار كوميدي مشوق، من خلال نبيل والذي يعمل طبيب تجميل ويجسد شخصيته الفنان محمد هنيدي، ويواجه مواقف كوميدية مع المرضى الذين يلجأون إليه، بخلاف المواقف التي تجمعه مع شقيقته وزوجها ويجسد دورهما محمد سلام ورحمة أحمد.

أبطال الفيلم

الفيلم بطولة محمد هنيدي، نور اللبنانية، محمد سلام، ياسر الطوبجي، أحمد فؤاد سليم، محمد الصاوي، محمد رضوان، مادلين طبر، ضياء الميرغني، محمود حافظ، رحمة أحمد، تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج خالد مرعي.

هوس التجميل

وسبق وأشار محمد هنيدي، إلى أن من أهم رسائل الفيلم، رفض فكرة الهوس بعمليات التجميل، خصوصًا بين الفتيات صغيرات السن، وتأكيده أنه يجب عدم الاهتمام بالمظهر الخارجي طوال الوقت.