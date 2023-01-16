الطفلة المعجزة.. «نور» حفظت القرآن كاملا وقرأت 120 كتابا وعمرها 6 سنوات

قالت نور مكي «الطفلة المعجزة»، إنها تبلغ من العمر 6 سنوات، ووفقها الله سبحانه وتعالى لحفظ القرآن الكريم، كما حفظت قصائد وأشعار، وتقدم محتوى يفيد الأطفال على «فيس بوك»، متمنية أن تصبح طبية قلب لمساعدة الأطفال.

قرأت 120 كتابا في مجالات مختلفة

وأضافت نور مكي خلال حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي عبر برنامجه «واحد من الناس» المذاع على قناة «الحياة» أنها قرأت نحو 120 كتابا في مجالات مختلفة مثل الدين والفلسفة ودراسات اجتماعية وتكنولوجيا معلومات.

ولفتت إلى أنها قدمت لموسوعة جينيس في الأرقام القياسية للتسجيل فيها، لافتة إلى أن أكثر الكتب التي قرأتها وأحبتها «تقبل كلمة لا» وتعلمت منه ألا تغضب.

وأجرى الإعلامي عمرو الليثي العديد من الاختبارات الصعبة لها في القرآن الكريم، كما ألقت خلال الحلقة قصيدة عن حب مصر باسم «يا بلدي»، وكذلك قدمت قصيدة رائعة في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عم الفتاة: تساعدني على حفظ القرآن

وتمنت الطفلة المعجزة خلال الحلقة أن تقابل الرئيس عبدالفتاح السيسي كما أنها نصحت الأطفال بالتعلم ومعرفة تفاصيل انتصارات أكتوبر.

من جهته، قال عم الطفلة: «بتساعدنا فى حفظ القرآن الكريم وحابة تطور من نفسها».