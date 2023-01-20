الإعلامي شريف نور الدين: تقديم الموسم الثاني من برنامج الدوم تجربة مهمة

تعرض الحلقة الجديدة من برنامج الدوم الموسم الثاني، مساء الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، على قناة dmc، ومن المقرر ظهور عدد كبير من المواهب الخاصة.

شريف نور الدين يتحدث عن برنامج الدوم

ومن جانبه قال شريف نور الدين مذيع برنامج الدوم لـ«الوطن»، «تقديم برنامج الدوم، تجربة مهمة وكبيرة، لأن الفكرة تعتمد على أن البرنامج يصل إلى كل المحافظات، فهذا معناه أنه لا يوجد مركزية».

شريف نور الدين يوضح مميزات سفر البرنامج للمحافظات

وأضاف: «يعطي فرصة أكبر لكل المتسابقين لتقدم إلى المسابقة، ويذهب البرنامج لكل المحافظات بكل الطاقم كاملاً سواء من لجنة الاختيار والفريق بأكمله، وعلى قدر المستطاع نأخذ معظم المواهب، وعندما نجد محافظات بها أعدادا كبيرة تتم زيادة عدد الأيام، وهذا كان شيئا مهما».

معلومات عن برنامج «الدوم»

برنامج «الدوم» من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهوبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح، وحصل على إشادات كبيرة وقت عرض الموسم الأول من البرنامج.