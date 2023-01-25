إخلاء 4 منازل مجاورة للعقار المنهار في البحيرة لمعاينتها (صور)

أخلت قبل قليل قوات الحماية المدنية ومسؤولو إدارة الأزمات والكوارث بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة 4 عقارات مجاورة للعقار المنهار بشارع الوكالة في دمنهور، وذلك حفاظا على حياة وسلامة السكان.

انهيار عقار في البحيرة

كما أخطرت الوحدة المحلية بمدينة دمنهور لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ شؤونها ومعاينة تلك العقارات وبيان مدى صلاحيتها من عدمه واتخاذ الإجراءات اللازمة.

إخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار

كان قد نجا سكان أحد العقارات القديمة بشارع الوكالة في مدينة دمنهور من موت المحقق حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من إخلاء السكان من العقار قبل انهياره عليهم وسقوطه، وتم فرض كردون حول العقار، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

كان قد اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة دمنهور يفيد بانهيار أحد العقارات بشارع الوكالة أمام سوق الجملة بحى أبو الريش، وبالفحص تبين انهيار عقار مكون من 3طوابق دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح وتبين إخلائه من السكان .

كما تبين تحطم محتويات المنزل بالكامل أسفل الأنقاض، وجري فصل المرافق عن العقار المنهار العقارات الأربعة المجاورة وفرض كردون أمني.