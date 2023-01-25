انهيار عقار مكون من 3 طوابق دون إصابات في البحيرة (صور)

شهدت قبل قليل مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، انهيار عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة شارع الوكالة، دون وجود إصابات أو خسائر في الأرواح، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

كردون أمني حول العقار المنهار

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد بانهيار عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة شارع الوكالة دون وقوع خسائر في الأرواح، وجرى فرض كردون أمني حول العقار، وفصل المرافق عن المكان، وحرر المحضر اللازم.

الحماية المدنية وفريق الأزمات ينتقل لموقع الحادث

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وفريق الأزمات التابع إلى الوحدة المحلية لمدينة دمنهور إلى مكان انهيار العقار، وتبين عدم وجود سكان وجرى فرض كردون أمني حول العقار وفصل المرافق حماية لأرواح المواطنين، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.