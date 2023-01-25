عاجل.. السيسي: أتطلع لتطوير العلاقات بين مصر والهند وصولا للشراكة الاستراتيجية

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية للهند، قائلًا خلال كلمته في حفل استقباله بالقصر الرئاسي الهندي، «أتوجه للدولة الهندية العظيمة بالتهنئة والتحية والتقدير الكبير بمناسبة يوم الجمهورية»، لافتًا إلى أن هذه المدة توافق 75 عاما بين العلاقات بين مصر والهند.

الرئيس: شكرًا لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة

وأضاف: «أتوجه بالتهنئة حكومة وشعبًا للحكومة الهندية والشعب الهندي وأتقدم بالتقدير والاحترام للقيادة الهندية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللي أنا قوبلت بيه في الهند».

وتابع: «شرف عظيم ليا إني أكون ضيف شرف بمناسبة هذا الاحتفال»، معتبرًا أنه تقدير كبير يُسجل باعتزاز للقيادة الهندية، لافتًا إلى أن العلاقات المصرية- الهندية كانت تتسم عبر سنوات طويلة بالتوازن والاستقرار، مشيرًا إلى أنه لم تصادفها خلال السنوات الطويلة إلا العلاقات الطيبة المتطورة والدور الجيد في السياسة الدولة.

أتطلع لتطوير العلاقات المصرية- الهندية

وأعرب الرئيس السيسي عن تطلعه تطوير العلاقات المصرية- الهندية في كل المجالات وصولًا للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مؤكدًا تقديره واحترامه للمسار والتجربة الهندية في التنمية المستدامة والتطوير والنجاحات التي تحققت على مستوى الدولة الهندية العظيمة.

واختتم الرئيس السيسي كلمته بالتهنئة للدولة الهندية والشعب الهندي بهذه المناسبة، معربًا عن أمنياته للشعب الهندي بالتقدم والازدهار والتوفيق.