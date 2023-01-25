«تعليم مطروح»: ضبط طالب صوَّر ونشر امتحان الاقتصاد الزراعي على «تليجرام»

قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إنه جرى ضبط طالب بمدرسة فوكة الثانوية الزراعية التابعة لإدارة الضبعة التعليمية صوَّر ونشر امتحان مادة الاقتصاد الزراعي على التليجرام باستخدام الهاتف المحمول أثناء الفترة الأولى لأداء الامتحان.

إلغاء الامتحان لطالب مطروح

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الأربعاء، إنه تم إحالة الواقعة للشئون القانونية والتحقيق مع الطالب بخصوص واقعة الغش والغاء الامتحان له، عقب ضبطه أمس خلال انعقاد الامتحانات.

تحويل الطالب للنيابة

واضاف وكيل تعليم مطروح ببيان أن الطالب سوف يتم إحالته للنيابة العامة بتهمة الإخلال بأعمال الامتحانات لمخالفة القانون رقم 205 لسنة 2020، كما سيتم إحالة الملاحظين باللجنة الى النيابة الاداريه التقصير فى أداء مهامهم الوظيفية مما مكن الطالب من استخدام الهاتف المحمول وتصوير ونشر الامتحان .

نداء للالتزام بضوابط الامتحانات

وأهاب وكيل تعليم مطروح مجدداً جميع الطلاب بضرورة الالتزام بضوابط الامتحانات وعدم الانسياق وراء أي عمل أو اتجاه يضر بهم ويؤثر سلباً على مستقبلهم.

واقعة غش

كانت مديرية التربية والتعليم قد تمكنت من ضبط طالبة خلال الغش من كشكول أثناء امتحان إحدى المواد أول أمس في لجنه مدرسه السلوم وتمت الإحالة للتحقيق، وإلغاء الامتحان له واتخاذ الإجراءات القانونية معه.