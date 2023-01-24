إحالة لجنة كاملة بالشهادة الإعدادية بسوهاج للتحقيق.. و5 حالات غش إلكتروني

كشف الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، إحالة لجنة كاملة بالشهادة الإعدادية في إدارة جهينة التعليمية، للتحقيق، بداية من رئيس اللجنة، حتى الطلاب.

وأوضح وكيل تعليم سوهاج، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه أثناء مروره على امتحانات الشهادة الإعدادية بإدارة جهينة التعليمية، اليوم الثلاثاء، لاحظ حالة من التسيب داخل إحدى اللجان، وتسهيلا للغش، فضلا عن وجود بعض أولياء الأمور داخل اللجنة، فاتخذ قرارا بإحالة اللجنة كاملة للتحقيق، وإيقاف الامتحان.

ضبط 5 طلاب في محاولة غش إلكتروني

أشار محمود، إلى أنه ضبط 5 طلاب باللجنة، أثناء محاولة الغش الإلكترونى، لافتا إلى أنهم صوروا امتحان مادة الهندسة، لرفعه على تطبيق التواصل الاجتماعى «تليجرام»، عقب بدء الإمتحان.

وأضاف أن بينهم 4 طلاب بإدارة سوهاج التعليمية، وطالبا بإدارة جهينة التعليمية، إذ تم كشف هويتهم وضبطهم، قبل مرور ساعة واحدة من تصوير الامتحان.

إجراءات لمنع الغش وضبط لجان سوهاج

أكد وكيل تعليم سوهاج، أنه يجرى متابعة امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة، ورصد أي ظواهر للغش الإلكتروني لمنعها، مع وجود تعليمات صارمة بعدم استخدام الهاتف المحمول في الامتحانات.