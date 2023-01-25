آخر موعد لطرح شهادة الـ25% في البنوك.. باق من الزمن 4 أيام

أيام قليلة تفصلنا عن موعد انتهاء طرح شهادات الـ25% بعائد يصرف سنويا، والـ22.5% شهريا، التي سبق الإعلان عنهما بداية شهر يناير من أكبر مصرفين حكوميين هما الأهلي ومصر بتقديم شهادات بسعر فائدة مرتفعة.

وسارع المواطنون لشراء شهادات الـ25% والـ22% من بنكي الأهلي المصري ومصر، منذ بداية طرحهما في يناير الجاري، ومن المقرر أن ينتهي آخر طرح للشهادات نهاية شهر يناير الجاري، بعد إعلان محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وقف العمل بشهادة «طلعت حرب» ذات العائد السنوي 25% بنهاية هذا الشهر.

آخر موعد لطرح شهادة الـ25% في البنوك

كما أعلن بنك الأهلي المصري انتهاء طرح شهادات الـ22.5% و25%، قبل نهاية الشهر الحالي التي بلغت نحو 260 مليار جنيه.

وتشهد البنوك، اليوم، زحاما ملحوظا، خاصة أن غدا إجازة رسمية وفقا لقرار البنك المركزي المصري، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، بالإضافة إلى عطلتي الجمعة والسبت الأسبوعيتين في القطاع المصرفي، لذا سيكون آخر موعد بحسب ما أعلنه بنكي الأهلي المصري ومصر نهاية شهر يناير الجاري أي قبل يوم الثلاثاء.

رفع أسعار الفائدة

يذكر أن البنك المركزي، كان قد رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس في ديسمبر من العام الماضي على الإيداع والإقراض إلى 16.25% و17.25%، في حين من المقرر اجتماع لجنة السياسة النقدية في مطلع فبراير، وكان بنكي الأهلي المصري ومصر الحكوميين طرحا شهادتين «البلاتينية» و«طلعت حرب» بعائد يصرف سنويا 22.5% شهريا و25% سنويا لمدة عام، وذلك قبل أن ينضم إليهما بنك القاهرة بشهادة 25%، في حين طرحت بعض بنوك القطاع الخاص شهادات 20% و22.5%، لمدة عام ونصف مثل CIB وQNB.