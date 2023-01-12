مصادر في البنك الأهلي: حصيلة شهادات الـ25% بلغت 170 مليار جنيه

كشفت مصادر مطلعة في البنك الأهلي المصري، أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء الشهادة البلاتينية ذات عائد الـ25%، خاصة مع ارتفاع سعر الفائدة الذي يحدث لأول مرة.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن رصيد الشهادات البلاتينية 25% لمدة سنة، بلغ 170 مليار جنيه منذ بداية الإعلان عن طرحها حتى الآن.

وأوضح أنه في الوقت الحالي أصبح الإقبال على الشهادة من خلال الخدمات البنكية الإلكترونية من الموبايل والإنترنت.

وفي وقت سابق أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن إصدار شهادة ادخارية جديدة مدتها سنة، بعائد يصل إلى 25% يصرف في نهاية مدة الشهادة، أو بعائد يبلغ 22.5% يصرف شهرياً، وذلك بدءا من 4 يناير من العام الحالي 2023.

ترصد «الوطن» في السطور التالية تفاصيل ومميزات شراء شهادة الادخار البلاتينة السنوية، بعائد 25% التي يقدمها البنك الأهلي المصري لعملائه، وفقًا لموقع البنك.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة: عام واحد.

- سعر العائد على الشهادة: 22.5% يصرف شهريًا و25% يصرف بنهاية مدة الشهادة.

- ثابت طوال مدة الشهادة

- بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي فرع.

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك، وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.