طلاب الثالث الإعدادي بكفر الشيخ يؤدون امتحان الدراسات الاجتماعية اليوم

يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية، وذلك في آخر أيام امتحانات الفصل الأول، وبدأ الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحاً لمدة ساعتين.

إجمالي طلاب الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

وبلغ إجمالي طلاب الشهادة الإعدادية المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 63 ألفاً و260 طالباً وطالبة، بـ334 لجنة، بجميع الإدارات التعليمية، إضافة إلى 200 طالب بالإعدادية المهنية.

انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادي بكفر الشيخ اليوم

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ للعام الدراسي 2022 - 2023، يوم السبت الماضي 21 يناير وتنتهي اليوم الأربعاء 25 يناير.

يذكر أنه تم تخصيص غرفة عمليات رئيسية بديوان عام محافظة كفر الشيخ وربطها بغرف عمليات مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية، بالتنسيق مع غرف عمليات الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، لمتابعة سير الامتحانات، داخل جميع المدارس، والعمل على حل أية معوقات قد تواجه الطلاب، وذلك بمتابعة مستمرة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.