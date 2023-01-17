امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023.. رسالة مهمة من «التعليم» للطلاب

وجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، محظورات لطلاب الشهادة الإعدادية، أثناء انعقاد امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023، المقرر أن تنطلق يوم السبت المقبل 21 يناير 2023.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023.. عدم شطب الإجابات

وحددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عدد محظورات لتجنبها خلال امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 وهي كالتالي:-

- عدم نزع أو تمزيق كراسة الإجابات أو أي ورقة منها حتى لا يتعرض الطالب لإلغاء الامتحان.

- عدم شطب الإجابات وطمسها بطريقه تجعلها من الملاحظات المميزة.

- عدم ترك كراسة الإجابات خالية من أي كتابة.

- عدم السماح لأي طالب بأداء الامتحان في غير لجنته الأصلية المقيد بها طبقا لكشوف المناداة المرسلة من لجان النظام والمراقبة.

-عدم السماح لأي طالب لا يحمل رقم جلوس بأداء الامتحان.

- عدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة أو أي كتب أو مذكرات.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2023.. استخدام الأقلام الجافة

- عدم ارتكاب أية مخالفات من المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 34 لسنه 2018 وتعديلاته الخاصة من إلغاء الامتحان والحرمان منه وتعديلاته.

- يسمح للطلاب باستخدام الأقلام الجافة الزرقاء أو السوداء في الإجابة.

- على الطالب فور استلامه ورقة الإجابة أن يتأكد من أنها خاصة بالأسئلة المدونة بجدول الامتحان وأنها كاملة الطباعة حتى يمكن استبدالها فى الوقت المناسب إذا لزم الأمر وأن يدون بها الاسم ورقم الجلوس واسم المادة وبقية البيانات.

- في حاله حدوث أي ظرف طارئ للطالب وعدم استطاعته الحضور في الزمن المحدد في هذا اليوم عليه إثبات ذلك وتقديم جميع المستندات في الإدارة لدراسة مدى أحقيته في قبول عذره والسماح له بأداء الامتحان وفقا للقرار الوزاري رقم /313 لسنه 2011 بشأن إعاده تنظيم التقويم التربوي الشامل.