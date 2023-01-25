وزير البترول: تكثيف أعمال البحث عن الغاز لزيادة إنتاج مصر

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنّ تحقيق الشركة العامة للبترول للمركز الثالث في قائمة كبرى شركات إنتاج البترول في مصر لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة تخطيط وإدارة جيدة وجهود مخلصة من العاملين ودعم كامل من الوزارة وهيئة البترول للشركة والتي لها تاريخ يمتد لأكثر من 65 عاماً في مجال البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، واستطاعت خلال السنوات القليلة الماضية تنفيذ عدداً من مشروعات التطوير والنمو والتحول الرقمي ضمن برنامج تطوير وتحديث القطاع والتي ساهمت في تحقيق نجاحات متميزة واكتشافات بترولية جديدة مكنتها من تبوء هذه المكانة بين شركات إنتاج البترول لتكون داعم قوى للاقتصاد القومي كونها مملوكة بالكامل للدولة.

تكثيف أعمال البحث والاستكشاف

وأكد الملا، أهمية الاستمرار في تنفيذ تكثيف أعمال البحث والاستكشاف والتنمية وتطوير البنية الأساسية من محطات تجميع ومعالجة وعمليات تخزين ونقل وشحن الزيت الخام والغاز الطبيعي، وكذلك الالتزام بتنفيذ برامج الصيانة المتكاملة في مجالات تنفيذ وتشغيل وإدارة المشروعات ضماناً لاستمرارية زيادة الطاقة الإنتاجية ، حيث بلغ إجمالي إنتاجها حوالى 98 ألف برميل بترول مكافئ يومياً بإضافة نصيب الشركة من إنتاج الشركات المشاركة، لافتاً إلى استمرار الدعم الكامل للشركة من خلال إسناد مناطق جديدة للبحث والاستكشاف لتلبية طموحات الشركة في تحقيق مزيد من الاكتشافات.

جاء ذلك خلال جلسة ختام أعمال الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام، التي ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عبر الفيديو كونفرانس لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي المقبل 2023- 2024 بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

ووجه الملا بالاستمرار في إجراءات ومشروعات الإصحاح البيئي والبناء على ما تم إنجازه من خطوات مهمة في المجال البيئي بحقول الشركة خاصة في منطقة خليج السويس وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة، كما لفت إلى الاستمرار في دعم إجراءات سلامة العمليات ومتابعة تنفيذها وفقًا للاشتراطات والمعايير لتحقيق عمليات آمنة وصديقة للبيئة.

مشروعات الموازنة التخطيطية

واستمع الملا والحضور إلى عرض من المهندس نبيل عبدالصادق رئيس الشركة العامة للبترول لأهم ملامح ومشروعات الموازنة التخطيطية للعام المالي 2023-2024 وخططها في مجال البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج في مناطق امتيازها بالصحراء الشرقية وخليج السويس وسيناء والصحراء الغربية، واعتمدت الجمعية الموازنة التخطيطية للشركة.

حضر أعمال الجمعيات الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه، والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، والدكتور هشام لطفى مساعد الوزير للشئون القانونية، والمحاسب هشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية، والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول، والدكتور سمير رسلان رئيس الإدارة المركزية لشئون الاستكشاف، والمشرف على العقود والاتفاقيات بالوزارة وأحمد راندي رئيس الإدارة المركزية للاتصالات، والمهندس محمد وسام مدير عام قطاع شئون الغاز بالوزارة، والمحاسب عبد الحميد دسوقي وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات، ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، ووزارات المالية والتخطيط والصناعة ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.