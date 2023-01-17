وزير البترول يبحث مع سفير أذربيجان سبل التعاون في مجال الطاقة الخضراء

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور الخان بولوخوف، سفير أذربيجان بالقاهرة، وبحثا سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين والفرص الاستثمارية المتاحة في مجال البترول والغاز والطاقات الخضراء في مصر، بالإضافة إلى إمكانية تبادل الخبرات بين الجانبين في هذه المجالات.

علاقات تاريخية وتعاون مشترك

ولفت «الملا» خلال اللقاء، إلى العلاقات التاريخية والتعاون لقطاع البترول مع شركة البترول الحكومية لجمهورية أذربيجان «سوكار»، في مجالات الزيت الخام والتكرير، مشيرا إلى أن القطاع يمتلك تسهيلات تصنيع متميزة للمهمات والمعدات بالإضافة إلى الخبرات التي اكتسبتها شركات البترول المصرية خلال السنوات الأخيرة، في مجال تصميم وتنفيذ المشروعات المهمة داخل مصر وخارجها، وإمكانية مشاركتهم في المشروعات البترولية والغازية بأذربيجان.

واستعرض الوزير المشروعات الجاري العمل عليها في مجال البتروكيماويات بمصر، والفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع البترول.

أذربيجان تمتلك خبرات كبيرة في مجالات البترول

من جانبه، أكد السفير الأذربيجاني أن بلاده تمتلك خبرات كبيرة في مجالات البترول والغاز والطاقات الخضراء، وعلى استعداد لتبادل هذه الخبرات مع مصر، موضحا أنها مثل مصر تصدر الغاز الطبيعي إلى أوروبا، وتسعى لفرص زيادة الكميات المصدرة، ما يعد أحد المجالات المهمة التى يمكن التعاون فيها مع مصر، مشيرا إلى سعى بلاده إلى إنشاء محطة لإسالة الغاز، وقد تستفيد من التجربة المصرية الرائدة في هذا الشأن، وأن من مجالات التعاون المقترحة أيضا هي التوسع في إنتاج المنتجات البتروكيماوية وخاصة الأسمدة.

ولفت الدكتور الخان بولوخوف، إلى إمكانية الإعداد لبرامج تدريبية لتنمية مهارات وإمكانات العنصر البشرى من الجانبين، وعقد اجتماعات بين الجانبين للإعداد لتوقيع مذكرة تفاهم لدعم التعاون في المجالات المقترحة بين البلدين.

ووجه المهندس طارق الملا، الدعوة لوزير الطاقة الأذربيجاني لحضور مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجبس 2023 في نسخته المقبلة، والذي ستنطلق فاعلياته منتصف شهر فبراير المقبل.