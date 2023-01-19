وزير البترول: مجمع جديد لإنتاج السولار وتأمين السوق بالمنتجات البترولية

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنّه يتم حاليا العمل بعدد من مشروعات التكرير، وعلى رأسها مجمع إنتاج السولار الجديد بأسيوط، وتوسعات مصافي التكرير بالسويس والإسكندرية، بالتوازى مع الاستمرار في تحسين معدلات الأداء، وتحقيق التشغيل الآمن وتطوير نظم العمل، بما يحافظ على تحقيق القيمة المضافة لهذه المصافي والاستمرار في تامين إمدادات المنتجات البترولية.

المشروعات الخاصة بصناعة التكرير

وأشار وزير البترول، خلال رئاسته باكورة أعمال الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام، (السويس وأسيوط والنصر لتكرير البترول)، عبر الفيديو كونفرانس لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالى المقبل 2023- 2024، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إلى أهمية ما تم إنجازه من تطوير شهدته منظومة عمل مصافي التكرير من خلال اللجنة العليا للمشروعات، وربطها بغرفة التحكم والمتابعة الآلية لمنظومة تكرير وتصنيع البترول بمصافى التكرير المصرية بمقر الهيئة المصرية العامة للبترول، بالإضافة إلى المشروعات الناجحة في مجال التوافق البيئى للشركات البترولية بالتنسيق مع وزارة البيئة.

وقال إنّ الوزارة تولى أهمية قصوى للنواحى البيئية، وكذلك مشروعات التحول الرقمى ومشروعات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، من خلال الوحدات التى أنشئت بمختلف شركات قطاع البترول، وكذلك التوسع في مشروعات استرجاع غاز الشعلة بما تحققه من عوائد اقتصادية وتوافق بيئي، والاهتمام بالتدريب المستمر والمتطور وزيادة كفاءة العنصر البشرى لضمان تحسين الأداء باستمرار .

وشهدت الجمعيات اعتماد الموازنات الاستثمارية الجديدة لشركات تكرير أسيوط والسويس والنصر لتصنيع البترول للعام المالى 2023/2024، والتى قام باستعراضها الكيميائى هشام فتحي رئيس شركة السويس لتصنيع البترول، والكيميائى ماجد الكردى رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول، والمهندس محمد عبدالله رئيس شركة النصر للبترول.

المشروعات البترولية

وأكد وزير البترول على الأهمية التى توليها الوزارة لكافة المشروعات البترولية وبخاصة فى مدينة السويس وصعيد مصر، إذ تمثل مصافي تكرير السويس والنصر للبترول بما تمتلكه من عراقة وتاريخ ممتد ركيزة أساسية فى توفير المنتجات البترولية بالسوق المحلي، كما لفت إلى أهمية التطوير الذى تم للمصافي في الشكل والأداء بما يتوافق ومقاييس الأداء العالمية فى صناعة التكرير، مشيرا إلى أنها كيانات رئيسية في المناطق الجغرافية البترولية، تقوم على خدمة أهالينا في مدينة السويس وبصعيد مصر.

وأشاد بالدور البارز الذى تؤديه مصفاة أسيوط للتكرير في خدمة تلبية احتياجات الوجه القبلي من المنتجات البترولية، كما شهدت الجمعية إشارة الملا لنجاح منظومة التصنيع المحلي فى قطاع البترول وعلى رأسها شركة بتروجت في توفير معدات فواصل الأملاح، وتركيبها في مصافى التكرير مما أسهم في الحفاظ على الأصول وتحسين عمليات التشغيل، كما لفت إلى أن زيادة قدرة إنتاج الأسفلت من خلال الوحدة الموجودة بمصفاة السويس للبترول، أحد الأوجه المميزة لزيادة الإنتاج المحلى من هذا المنتج الحيوى ومن ثم تخفيف أعباء استيراده من الخارج.

وحضر أعمال الجمعيات الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ونوابه، والدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والدكتور هشام لطفي مساعد الوزير للشؤون القانونية، والمحاسب هشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية، واللواء وائل الصفتى رئيس الإدارة المركزية لتأمين المنشآت البترولية، والأستاذ أحمد راندى رئيس الإدارة المركزية للاتصالات، والمهندس محمود ناجى معاون الوزير للنقل والتوزيع، والمحاسب عبدالحميد دسوقى وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات، والأستاذ محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، وممثلي وزارات المالية والتخطيط والصناعة ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.